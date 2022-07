Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Marco Dreosto, esponente quota Lega.

Quali sono i temi relativi al vostro contenzioso con il PD?

"Non vorrei che il dibattito sulle interferenze straniere al Parlamento Europeo nasca dall’ossessione del Pd per la Lega e Matteo Salvini".

Più specificamente?

"Alle loro parole, rispondiamo con i fatti: secondo Vote Watch, in un’analisi sui voti in Ue, risulta come siano proprio il Partito Democratico e il M5s ad avere, tra gli italiani, le posizioni più filo russe, mentre la Lega ha votato nell'83% dei casi posizioni di condanna nei confronti di Mosca".

A quale vicenda fa riferimento?

"Fu proprio l’attuale segretario Pd Enrico Letta, a Palazzo Chigi, a siglare gli accordi energetici più importanti tra Italia e Russia, legando il nostro Paese a Mosca per la rifornitura di gas. Il 24 febbraio, in cui la Russia invadeva l'Ucraina, mi trovavo alla Casa Bianca".

E qual è il vostro punto di vista in merito a ciò?

"Quel giorno il mondo è cambiato. E la Lega ha votato tutti i provvedimenti a sostegno del popolo ucraino. Nessuna lezione, dunque, dagli eredi di quel Pci che esaltava il Cremlino quando c’era Stalin".

Conclusione finale?

"Anziché perdere tempo con dibattiti strumentali, il Pd si liberi dall’ossessione per Salvini e per la Lega e inizi ad affrontare i problemi reali, dalle bollette all’inflazione, dal caro benzina alla riduzione delle tasse".