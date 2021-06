Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Massimiliano De Toma, esponente quota Fratelli d'Italia.

Come giudica il dibattito relativo al blocco dei licenziamenti?

"La cassa integrazione da un lato sta dando ossigeno per sopravvivere ai beneficiari ma dall’altro creerà numerosi problemi visto che i licenziamenti saranno inevitabili soprattutto per talune realtà economiche. É quindi indispensabile accompagnare questo passaggio con degli adeguati supporti sociali ed economici che non lascino “soli” i licenziati".

Quali aspettative nutrite in ottica amministrative?

"In questa tornata elettorale bisogna mettere da parte gli interessi di partito e concentrarsi sull'obiettivo finale che è quello di vincere in quante più città possibili. A Roma soprattutto la necessità infatti è quella di vincere per archiviare i cinque anni di amministrazione targata Virginia Raggi, un sindaco che ha devastato questa città e che ora viene derisa sui giornali di tutto il mondo".