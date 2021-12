Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Roger De Menech, esponente quota PD.

Come commenta le restrizioni imposte dal governo, a fronte dell'imperare della variante Omicron?

"Il governo sta agendo con tempestività per arginare la quarta ondata di Covid, caratterizzata dalla variante Omicron. Stiamo facendo il possibile per limitare la diffusione dei contagi e le restrizioni che hanno un carattere fortemente penalizzante per alcune categorie economiche. Però dobbiamo considerare un fattore...".

Quale?

"Che ci sono ancora più di 5,6 milioni di italiani che non sono vaccinati nemmeno con la prima dose. Una situazione che combinata con tassi di vaccinazione ridotti in molti paesi del mondo, di fatto limita l’efficacia della campagna. Personalmente, sarei favorevole a un’ulteriore stretta per chi, pur potendo, decide di non fare il vaccino".

Come giudica, a livello complessivo, l'operato di Draghi?

"L’autorevolezza, la serietà e la correttezza istituzionale dimostrate in ogni occasione dal presidente Draghi, devono essere uno stimolo per il Parlamento e per i partito politici a offrire il meglio in termini di idee, proposte e classe dirigente a disposizione per il Paese. Molti oggi sono in fibrillazione per l’elezione del presidente della Repubblica, ma ricordo che l’Italia e l’Europa dal 2022 al 2026 giocano tre partite fondamentali per il futuro...".

Quali devono essere gli obiettivi da preporsi all'alba del 2022?

"Sconfiggere la pandemia; ricostruire le economie e il lavoro devastati dal virus; riaffermare il principio dello stato di diritto, i valori del welfare, della ragione e della scienza come ancore di salvezza peculiari della cultura europea e come fattori determinanti per la coesistenza pacifica. Ancora oggi l’Europa è il posto migliore dove una bambina o un bambino possano nascere. Se lo sarà ancora in futuro dipende sostanzialmente da noi".