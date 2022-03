Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Valeria De Lorenzo, esponente quota Articolo Uno.

Come commenta l'invasione della Russia da parte dell'Ucraina?

"L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia non è operazione militare speciale come sostiene la propaganda russa...".

Ma?

"E' una guerra che causa atrocità e costringe milioni di cittadini di un paese aggredito ad abbandonare la loro terra per mettersi in salvo".

E' favorevole all'accoglienza di eventuali profughi?

"L'accoglienza dei profughi è un dovere come la ricerca incessante di un dialogo per la pace che non è un vezzo nobile della diplomazia".

All'insegna di quali valori?

"Deve essere un valore essenziale per l'esistenza stessa dell'umanità".