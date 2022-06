Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Gianantonio Da Re, esponente quota Lega.

Come giudica le recenti critiche da parte di Letta nei confronti di Salvini?

"Letta è ossessionato da Salvini, suona come un disco rotto, parla più di guerra che di cessate il fuoco e strumentalizza la tragedia in corso solo per attaccare gli avversari politici".

Cosa si sente di "sentenziare" rispetto a ciò?

"Di fronte a un conflitto e una crisi così serie, le sue sterili polemiche non aiutano, faccia qualcosa di concreto per fermare la tragedia in corso".

Qual è il suo punto di vista rispetto alla posizione del PD?

"Il Pd è la forza politica che in Europa ha sempre lavorato contro gli interessi del proprio Paese e oggi esprime il commissario europeo all’economia".

Cosa intende specificamente in tal senso?

"La smettano di dare lezioni".

Con quali presupposti?

"Ci dicano come intendono superare i vincoli folli che per decenni hanno bloccato la crescita dell’Italia"