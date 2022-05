Riguardo all'attusalità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Celeste D'Arrando, esponente quota M5S.

In Italia vi è, oggettivamente, un'emergenza natalità?

"Il tasso di natalità nel nostro Paese è ai minimi storici: dal 2008 ad oggi è calato del 31%. Ma invertire la rotta è possibile, soprattutto adottando specifiche misure di Welfare".

Come giudica il Family Act quanto a misura?

"Il Family Act, ne è un esempio: è nato per sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro”.

Pertanto?

"Per questo è urgente e necessario dare attuazione al Family Act attraverso l’adozione dei decreti attuativi. Le famiglie hanno bisogno di aiuti concreti che devono essere erogati attraverso una rete sociale capillare radicata sul territorio".

Qual è il suo punto di vista rispetto a tale rete?

"Si tratta di una rete che risponde ai reali bisogni sociali delle famiglie, come, ad esempio, il sostegno della natalità e della maternità, soprattutto per le donne che vivono in condizioni di estrema fragilità".

Su quali dati basa queste conclusioni?

"Basti pensare che solo nel 2020 sono state più di 30 mila le mamme che hanno rassegnato le dimissioni, spesso proprio perché non supportate da servizi sul territorio, carenti o troppo costosi, come gli asili nido comunali che hanno accolto meno del 15% dei bambini che ne avrebbero avuto bisogno".