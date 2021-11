Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Mattia Crucioli, esponente quota L'Alternativa C'è.

Come giudica l'ipotesi di nuovi lockdown all'orizzonte?

"Ritengo grave anche solo ipotizzare ulteriori nuove chiusure che sarebbero del tutto ingiustificate: ad oggi non c'è emergenza negli ospedali, i posti letto di terapia intensiva sono liberi al 95% e quelli di area non critica lo sono per il 93%".

I contagi sono in aumento...

"L'aumento dei casi di covid - fisiologico nel periodo freddo dell'anno - coinvolge peraltro in gran parte casi asintomatici che emergono a seguito dei tamponi eseguiti per ottenere il green pass".

Ossia?

"L'allarmismo non è utile a finalità di salute pubblica ma è funzionale esclusivamente a strumentalizzare la paura della pandemia per prorogare per la sesta volta lo stato di emergenza, riducendo ulteriormente il tasso di democrazia del paese. Del resto, se dopo aver spinto a vaccinarsi l'85% della popolazione italiana dai 12 anni in su con il ricatto del green pass, il governo dovesse attuare nuovi lockdown o prorogare ulteriormente lo stato di emergenza già perdurante da 2 anni, risulterebbe evidente che la strategia antipandemica adottata sino ad oggi non ha funzionato".