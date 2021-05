Riguardo all'attualità politica, la redazione di PolitcaNews.it ha intervistato in esclusiva Dimitri Coin, esponente quota Lega.

Come giudica, sin qui, l'operato di Figiuolo?

"Direi passato il tempo per mettere la macchina a regime, il lavoro del Generale Figliuolo sta dando o suoi frutti. Distribuzione dei vaccini e collaborazione con strutture regionali hanno permesso di vedere un sensibile miglioramento nei numeri. Ieri siamo scesi sotto la quota dei 100 decessi (umanamente sempre troppi) il livello più basso da ottobre dello scorso anno. Anche i contagi sono in costante discesa, circa 5.700 su oltre 200.000 tamponi. Numeri che danno forza a quella ricerca di equilibrio tra salute e lavoro compito della politica, che ora doverosomante deve passare attraverso riaperture e rimozione dell'impropriamente detto coprifuoco. Quindi bene il lavoro fin qui fatto con i vaccini, ora però, mia convinzione personale bisogna concentrarsi anche sulle cure immediate lasciando più margine ai medici di base, che conoscono personalmente ogni singolo paziente".

Quali aspettative nutrite in ottica amministrative?

"Ovviamente il lavoro che le segreterie di partito stanno facendo ha l'obiettivo di massimizzare il risultato. È importante che il centrodestra lavori unitariamente. Soffermandosi sulla capitale del paese, Roma,e sulla capitale economica, Milano, la volontà è quella di dare la possibilità ai cittadini di scegliere per un cambio di passo rispetto all'attuale, mettendo loro a disposizione uomini e donne della Lega ma anche dei partiti alleati, capaci e motivati per migliorare le nostre città. Oltre alle città più rilevanti ci sono tantissimi piccoli e medi comuni dove il lavoro sarà analogo. Nel mio Veneto come Lega, contiamo che il buon governo che oramai da anni contraddistingue le amministrazioni Leghiste riceva ancora la fiducia dei veri titolari dei territori che sono i cittadini".