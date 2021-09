Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Antonio Caprio, esponente quota Lega.

Si parla di una presunta spaccatura interna alla lega: qual è la tua chiave di lettura?

"Nessuna spaccatura nella Lega. La Lega in Italia rappresenta ancora il partito con maggiori consensi , tante anime la compongono pertanto ci può stare un confronto democratico interno . Purtroppo la stampa cerca di enfatizzare sempre quello che accade nei partiti di centrodestra. Vorrei dire una cosa a tal proposito".

Prego.

"Perchè nessuno evidenza la grande frattura nel PD? L'esempio è la Puglia dove la guerra tra Emiliano e compagni arde fortemente sotto la cenere".

Come giudica l'estensione pressochè obbligatoria del Green Pass?

"In merito al mio punto di vista rispetto all' estensione obbligatoria del Green Pass soprattutto al mondo del lavoro, rischia di provocare una forte tensione sociale . Personalmente sono stato e lo sono ancora un sostenitore del vaccino, tanto da essermi vaccinato con le due dosi , credo nella scienza e nella ricerca , ma ritengo del tutto immorale obbligare i cittadini a vaccinarsi. Non mi appassiona no vax si, no vax no , ma ritengo giusto lasciare la libertà di scegliere. Il governo farebbe bene mettere in campo delle risorse per fornire tamponi gratis per chi, per timore o per problemi di salute non vuole o non può vaccinarsi".