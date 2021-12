Riguardo all'impatto della variante Omicron sul Piemonte, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Monica Canalis, esponente quota PD sabauda.

Come giudica l'azione del governatore Cirio?

"Sulla riforma della medicina territoriale permane la mancanza di condivisione e confronto da parte della Giunta Cirio. Oltre ad eseguire le indicazioni ministeriali, l’assessore alla Sanità Luigi Icardi sta individuando dei criteri aggiuntivi regionali per insediare le case di comunità (hub e spoke), per ridefinire il ruolo dei Distretti sanitari ed investire sull’assistenza domiciliare".

Tuttavia?

"Peccato che questi criteri non siano esplicitati e messi in modo trasparente a disposizione del Consiglio regionale. Il risultato è che l’Assessorato sta ridisegnando questo settore della sanità senza neanche una bozza scritta del nuovo Piano socio sanitario e che molte delle case di comunità proposte al Ministero sono individuate sulla base di criteri contestabili e non condivisi con il Consiglio".

Ossia?

"Ad esempio, ci sono case di comunità hub ubicate in comuni confinanti, con un bacino d’utenza di conseguenza troppo piccolo; sono previste case di comunità in edifici di nuova costruzione, con conseguente consumo del suolo; nell’elenco delle 90 case di comunità piemontesi (di cui 8 finanziate autonomamente dalla Regione), non c’è il Maria Adelaide di Torino".

Cos'altro ha da sottolineare?

"Resta infine un mistero quali siano le 8 case di comunità hub finanziate in proprio dalla Regione e anche quale sia l’elenco delle case di comunità spoke da realizzare in futuro. A ciò si aggiunge il fatto che la programmazione della sanità territoriale dovrebbe andare di pari passo con la programmazione della sanità ospedaliera, e questo è vero soprattutto per quei territori in cui dovranno essere edificati nuovi presidi ospedalieri: il VCO, l’AslTO5, ovvero il nuovo ospedale unico, l’ASLTO4 ovvero il nuovo ospedale di Ivrea. In questo quadro poco chiaro, il rischio è che le scelte della Giunta siano davvero arbitrarie, limitate a operazioni edilizie senza chiarezza sul contenuto sanitario e soprattutto poco attente al patrimonio già esistente delle case della salute, che rischia di essere disperso".