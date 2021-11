Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Alberto Campanella, esponente quota Fratelli d'Italia.

Come giudica l'incremento dei contagi a causa del Covid?

"Io non sono d'accordo con il lockdown per i non vaccinati perché non risolverà il problema. In particolare non sono assolutamente favorevole a un nuovo giro di vite sulle misure nei confronti delle persone non vaccinate: lo considero gravemente discriminatorio. In merito ai contagi in aumento mi stupisco in quanto, avendo raggiunto il 73,7% di italiani vaccinati, non capisco come sia possibile l’aumentano dei contagi. Ciò mi fa sorgere dei dubbi perché c’è qualcosa che non quadra e non credo che sia colpa di coloro, che tra l’altro sono in minoranza, che la pensano diversamente dagli altri"