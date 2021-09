Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Umberto Buratti, esponente quota PD.

Come giudica l'obbligatorietà del Green Pass per accedere alla Camera?

"È importante, positivo e doveroso che la Camera abbia deliberato l’estensione dell’obbligo di green pass a deputati e dipendenti. Il Parlamento ha accolto rapidamente il giusto invito del governo: i gruppi del Pd, nel pieno rispetto dell'autonomia delle Camere e sottolineando come siano sempre e prontamente state seguite le regole previste per il contrasto al contagio, hanno ritenuto che questa linea dovesse essere adottata quanto prima. Con il passaporto vaccinale incentiviamo le vaccinazioni, mettiamo in sicurezza il Paese, teniamo aperte le scuole, proteggiamo i lavoratori e rilanciamo l'economia. È fondamentale che il Parlamento dia l'esempio".