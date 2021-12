Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Paola Bragantini, esponente quota PD.

Qual è il suo punto di vista in merito al dibattito relativo alla terza dose?

"L'unico metodo che applico per sopravvivere all'ansia dei dati è evitare di seguirli troppo. Abbiamo scienziati e medici che analizzano per noi questi dati, e mi fido di loro".

Giudica pertanto positivamente il Super Green Pass?

"Il Green Pass rafforzato è una logica conseguenza alla forza di virus e varianti, attuata per arginare il numero dei più refrattari, che, oltre a mettere a rischio se stessi, rallentano la copertura vaccinale complessiva della popolazione".

E' ottimista per quanto concerne il decremento dei contagi?

"Siamo quasi a natale, e le nostre terapie intensive non sono intasate: il successo della campagna vaccinale è evidente a chiunque non sia in malafede. Quindi, proseguiamo così, e presto potremo tirare una riga e girare pagina".