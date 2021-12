Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Gianni Berrino, esponente quota FDI.

Come commenta il Super Green Pass?

"Non sarebbe stato più semplice rendere obbligatorio il vaccino?".

Costituzionalmente sarebbe stato complicato...

"Indennizzare chi a causa del vaccino subisce conseguenze? Possiamo trasformare i proprietari e gestori di bar e ristoranti in sceriffi? Mi sembra ridicolo onestamente. Tutto ciò è uno schiaffo al turismo".

Sembra che, mediante la vaccinazione, ci sia la giustificazione di preservare la tenuta economica e industriale del paese...

"Mi chiedo come si faccia a sostenere ciò. Ora noi di FDI ci adopereremo sistematicamente per un fine".

Quale?

"Salvare il turismo italiano. Come mai, per andare in vacanza all'estero, non serve il Super Green Pass, mentre in Italia sì?".