Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Brando Benifei, capodelegazione quota Pd al Parlamento Europeo.

Quali aspettative nutrite in ottica amministrative?

"Il Partito Democratico ha la possibilità di riaffermare la propria centralità politica e una propria proposta identitaria, anche per gettare basi solide in vista della campagna per le politiche del 2023. Dobbiamo innanzi tutto confermare le ottime esperienze amministrative nelle città di Milano dove peraltro la destra sembra in enorme difficoltà a trovare un candidato che possa competere con Beppe Sala- e Bologna, e poi cercare di riconquistare quelle città che 5 anni fa scelsero diversamente: Roma con Gualtieri, Torino con Lo Russo. Infine, c’è un dialogo con il M5S che può diventare decisivo in ottica nazionale: lo abbiamo voluto già al primo turno a Napoli e in tante altre città, anche al nord come ad esempio Varese, e può portare a molte vittorie elettorali poi con i ballottaggi. Lasciatemi anche citare il laboratorio della regione Calabria, dove l’alleanza si è costruita attorno ad una candidata civica molto interessante".

Qual è il bilancio e l’analisi politica che scaturite dalle primarie appena tenutesi?

"Le primarie si confermano uno strumento efficace non solo nella scelta dei candidati ma anche e soprattutto per coinvolgere il popolo del centrosinistra nei tornanti politici più delicati. A Torino, nonostante un’affluenza leggermente inferiore rispetto al passato, le primarie ci consegnano un candidato che sicuramente trarrà beneficio da questa investitura popolare. Inoltre, va detto, nessun’altra forza politica è in grado di mobilitare così tante persone nelle proprie scelte. A Bologna e Roma la partecipazione è stata invece addirittura superiore alle aspettative, ed è una grande iniezione di fiducia. Sono poi convinto che il PD debba trovare ulteriori forme, oltre alle primarie, per coinvolgere la propria base e il proprio popolo nelle scelte strategiche, per questo credo molto al progetto delle Agorà democratiche a cui sta lavorando il segretario Enrico Letta e che andranno proprio nella direzione di ampliare la partecipazione".