Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Massimiliano Bastoni, esponente quota Lega.

Come giudica le restrizioni imposte dal governo?

"Speriamo sia l’ultima volta che il Governo imponga tali sacrifici, ma ne dubito".

Per quali ragioni?

"Agli italiani è stato chiesto di vaccinarsi e solo una bassa percentuale non lo ha fatto, è stato chiesto di indossare la mascherina e non vedo persone che non lo fanno...".

A cos'altro si riferisce?

"E' stato chiesto persino di chiudersi in casa e lo hanno fatto tutti con grande responsabilità".

Dal suo punto di vista c'è un errore nella comunicazione?

"Nonostante questo gli scienziati ci dicono che il virus continua a dilagare, forse la natura ci sta dicendo che stiamo andando nella direzione sbagliata".