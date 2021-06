Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Giusi Bartolozzi, esponente quota Forza Italia.

Come giudica l'ipotesi di una convergenza in un unico partito da parte vostra, con Lega e Fratelli d'Italia?

"Rafforzare le ragioni della convergenza politica e programmatica con Lega e FDI. Ma sarebbe inverosimile per il nostro elettorato una fusione a freddo. L’adesione di FI agli ideali del Partito popolare europeo, le cui radici affondano nella Sicilia di Don Sturzo, caratterizza da sempre la nostra iniziativa politica. Come diceva il filosofo cattolico Jacques Maritain, occorre distinguere per unire sul serio".