Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Giusi Bartolozzi, esponente quota Forza Italia.

Quali aspettative nutrite in ottica amministrative?

"Bene le scelte civiche, segno di una Politica che apre seriamente ai territori. Occorrera’ girare in lungo e largo, incontrare tutti e spiegare quello che si intende fare per le Citta’. Con questo ritrovato spirito siamo certi che le prossime elezioni amministrative avranno dei buoni risultati per noi in tutta Italia".

Come giudicate l’ipotesi della confluenza di tutti i partiti di centrodestra in un unico, grande, polo?

"Utile per il Paese rafforzare le ragioni della convergenza politica e programmatica con Lega e FDI, ma questa nuova costruzione necessiterebbe una piena adesione degli alleati agli ideali del Partito popolare europeo, le cui radici affondano nella Sicilia di Don Sturzo, e che caratterizzano da sempre la iniziativa politica di Forza Italia. Eurpeismo ed atlantismo dovranno essere i valori fondanti".