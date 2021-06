Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Bagnasco, esponente quota Forza Italia.

Quali aspettative nutrite in ottica amministrative?

"Il centrodestra si presenta unito in tutte le realtà e sarà determinante per un risultato importante Rimane lo scoglio di Roma e Milano ma anche in queste realtà saremo fortemente competitivi".

Come giudica la prospettiva di convergenza di Forza Italia in un unico, grande partito di centrodestra?

"Molto positivamente Ancora una volta Berlusconi ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo e indicare la strada maestra di un partito europeista chiaramente alternativo alla sinistra socialista e ai sovranismi populisti".