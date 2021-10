Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Anelli, capogruppo quota Lega nel Cosniglio Regionale della Lombardia.

Come giudica l'esito della recente tornata amministrativa? A Milano ha trionfato Sala...

"Il primo turno delle elezioni amministrative ha confermato due tendenze in corso già da parecchi anni".

Quali?

"La prima è che l’elettorato tende a riconfermare i Sindaci uscenti e questo avviene sia nelle metropoli come Milano che nelle centinaia di piccoli Comuni andati al voto. La seconda è costituita dal progressivo aumento dell’astensionismo, un dato che deve far molto riflettere e che deve impegnare la politica a ricucire il rapporto con i cittadini, a restituire a se stessa quella centralità che negli ultimi anni è passata in secondo piano. C’è poi un altro elemento di grande evidenza..."

Ossia?

"Vogliamo parlarne? Il crollo verticale del Movimento 5 Stelle! Le due grandi città governate dai Cinquestelle, Roma e Torino, hanno bocciato senza appello le amministrazioni uscenti e al ballottaggio si sfideranno esponenti di centrodestra e centrosinistra".

A Milano sono stati sconfitti nettamente tanto quanto voi...

"Ancora peggio gli è andata a Milano dove il M5S non ha ottenuto neanche un seggio in consiglio comunale, restando sotto il 3%".

Cosa risponde a chi parla di "fallimento Lega"?

"Per quanto riguarda la Lega credo che abbiamo parecchi motivi per essere soddisfatti: 69 Sindaci in più rispetto alle elezioni precedenti, con 46 nuovi primi cittadini al nord". 17 al centro e 6 al sud. Anche in Lombardia il saldo per la Lega è positivo e con i ballottaggi non potrà che aumentare".