Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Alessandro Amitrano, esponente quota M5S.

Come giudica, sin qui, il piano vaccinale, da quando è subentrato Figiuolo?

"In modo positivo. I dati di incidenza della pandemia sono in calo, soprattutto lo sono i ricoveri nelle terapie intensive. Bisogna vaccinare, vaccinare, vaccinare. A giugno, peraltro, dovrebbero arrivare 20 milioni di dosi e, dunque, sarà un mese strategico. A settembre dovremo poter arrivare all'immunità di gregge".

Quali aspettative nutrite in ottica amministrative?

"Creare un fronte progressista saldo e con un programma di avanguardia. La sfida per il governo delle città è cruciale: c'è bisogno del miglior programma e dei migliori candidati. Siamo impegnati nell'individuare la misura “Salva-Comuni” più adeguata per sostenere quei centri che siano in difficoltà economica attraverso l'individuazione di nuove risorse. I cittadini hanno il pieno diritto a vivere in città efficienti, manutenute, ben organizzate".