Riguardo all'attualità politica, la redazione di PoliticaNews.it ha intervistato in esclusiva Alessandro Amitrano, esponente quota M5S.

Come giudica la rielezione di Mattarella e la permanenza di Draghi a Chigi?

"La rielezione del Presidente Mattarella e la permanenza di Draghi al governo e’ una scelta di stabilità che aiuterá il Paese".

Ci sono state non poche frizioni interne al Movimento...

"Si tratta di due profili di altissimo livello, una vera e propria “garanzia istituzionale” sia a livello nazionale che internazionale".

Quale dev'essere l'obiettivo prioritario di tale "tandem"?

"L’Italia deve uscire dalla pandemia e, in questa ripartenza, sostenere innanzitutto chi è più indietro".

Cosa occorre al fine di conseguire ciò?

"Bisogna essere fieri della forza e delle qualità che noi italiani riusciamo ad esprimere e, nel contempo, procedere spediti verso un Paese piu’ giusto, equo e moderno".

E' stata la Caporetto della destra?

"Fin dall’inizio delle votazioni per la Presidenza della Repubblica avevo auspicato una scelta di alto profilo, condivisa e di garanzia per tutti. In un frangente del genere deve essere il Paese a vincere, non certo i singoli partiti".