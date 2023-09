Assoutenti boccia il bonus benzina varato oggi dal Consiglio dei Ministri, definendolo una vera e propria elemosina, mentre promuove la proroga degli sconti in bolletta e il rifinanziamento del bonus trasporti.

"E' evidente che il bonus benzina per 1,3 milioni di famiglie a basso reddito non basterà a coprire gli effetti negativi del caro-carburanti, né avrà impatti sui listini alla pompa, che continuano a crescere giorno dopo giorno, e rappresenta quindi una "elemosina di Stato" – spiega il vicepresidente, Gabriele Melluso – Soprattutto il bonus non avrà alcun effetto calmierante sui prezzi dei prodotti trasportati, a partire dagli alimentari, che risentono in modo diretto della crescita di benzina e gasolio, e per questo il Governo farebbe bene a dimostrare responsabilità rinunciando a bonus "spot" in favore di un taglio delle accise sui carburanti".

"Positiva invece la proroga agli sconti sulle bollette del gas, che aiuterà concretamente le famiglie in vista dei prossimi aumenti delle tariffe e della riaccensione degli impianti di riscaldamento, e il rifinanziamento del bonus trasporti, il cui esaurimento dei fondi aveva lasciato a mani vuote migliaia di utenti che avevano diritto all'incentivo"