Lunedì 12 giugno, alle ore 15.30, si terrà il congresso territoriale dell’UGL di Latina, presso il Museo Cambellotti in Piazza San Marco a Latina, in cui il Segretario Generale UGL, Paolo Capone, parlerà dei temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro. “La stagione dei congressi territoriali rappresenta l’occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del lavoro”.



“Osservando i recenti dati elaborati dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina emerge come il comune pontino, nonostante le difficoltà legate al ‘caro bollette’, all’inflazione e alle ripercussioni economiche legate alla guerra in Ucraina abbia un quadro macroeconomico solido e in netta ripresa. Tutti gli indicatori ci dicono che il territorio sta assorbendo meglio di altre realtà le ripercussioni geopolitiche e inflazionistiche del momento con numeri assolutamente positivi che si registrano in alcuni settori strategici come l’edilizia, le imprese di commercio e le attività legate al Pnrr. Ciò che appare in contrazione è il settore del turismo con le inevitabili ripercussioni sull’occupazione. A tal proposito come UGL, anche nelle recenti interlocuzioni avute con il Governo, abbiamo riaffermato il principio per cui le imprese che assumono e investono devono essere incentivate a farlo. In tal senso, la legge delega in materia di fisco riprende alcune priorità già indicate dal sindacato, in un’ottica di riduzione della pressione fiscale. Accanto a questo, proprio per favorire la maggiore occupazione dei giovani e il loro reinserimento nel mondo del lavoro vanno nella giusta direzione la modifica del reddito di cittadinanza, gli incentivi all’assunzione, il taglio del cuneo fiscale e il potenziamento della formazione professionale che, per il sindacato UGL, rappresentano un significativo passo in avanti rispetto alle misure assistenziali del passato”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL.