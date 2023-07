"Famiglie che non riescono a pagare le rate dei mutui, imprese che non chiedono prestiti per investimenti perché il denaro costa troppo. La BCE non aumenti più i tassi di interesse. Rischiamo la recessione. La signora Lagarde ascolti il nostro appello a difesa di famiglie e imprese". Così sui social il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Famiglie che non riescono a pagare le rate dei mutui,imprese che non chiedono prestiti per investimenti perché il denaro costa troppo. La BCE non aumenti più i tassi di interesse.Rischiamo la recessione. La signora Lagarde ascolti il nostro appello a difesa di famiglie e imprese. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 30, 2023