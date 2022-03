"L'economia in Europa si stava riprendendo con vigore e ci aspettiamo una forte crescita nell'Ue del 4%. Certamente la guerra in Ucraina avrà un impatto, lo vediamo dall'inflazione, che segna un +6,2% e ci aspettiamo che cresca ulteriormente. Naturalmente anche i prezzi dell'energia aumentano e c'è una compromissione delle catene di valore: tutto questo genera incertezza e ha un effetto sui consumatori e sugli investitori. Ma se agiamo insieme a livello europeo possiamo limitare l'impatto di questa crisi". Lo ha detto il commissario all'Economia Paolo Gentiloni nel corso della sua visita in Romania.