Sul rialzo dei tassi da parte della Bce interviene Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, secondo cui la Banca centrale "non dovrebbe impegnarsi incondizionatamente sulle proprie mosse future".

Quello che dovrebbe fare, invece, è "calibrare" la politica monetaria in modo che guardi in avanti e possa essere modulata in base ai dati economici, chiarendo meglio anche la sua "funzione di reazione". Il rischio, in caso contrario, è quello di "una restrizione eccessiva" alle condizioni monetarie.