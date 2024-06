Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato che il tema del cuneo fiscale "è un must" tra le misure di cui si discute e rappresenta "un impegno assolutamente inderogabile". Inoltre il ministro ha sottolineato che non si andrà in deficit per applicare il taglio: "I deficit sono quelli indicati nel nostro percorso, in Nadef e Def, e che rispetteremo".