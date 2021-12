Sarà abolito il tetto Isee di 25.000 euro previsto per le ville unifamiliari. Questa è una delle misure contenute nella Manovra di Bilancio 2022 in merito al Superbonus, per il quale è stata trovata un'intesa tra maggioranza e governo. A riportarlo è l'Adnkronos. L'accordo raggiunto rientrerà così in un emendamento riformulato alla legge di bilancio, all'attento esame commissione Bilancio del Senato.

Tra le diverse novità spiccano anzitutto l'adesione dei lavoratori edili all'ape sociale e all'anticipo pensionistico con 32 anni di contributi (a 63 anni); lo stop alla Tosap (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche) per il primo trimestre 2022 cosicché la ristorazione, durante la pandemia, potrà impiegare gli spazi all'aperto senza pagare il tributo; raddoppio bonus mobili (il tetto di spesa sale a 10 mila euro).