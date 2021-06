"All'appello mancano 630 decreti attuativi del Governo Conte 2: un vero disastro dell’organizzazione politico-burocratica che tradotto in provvedimenti significa che circa 9 miliardi, 3,5 di legge di bilancio e 5,2 miliardi del decreto Agosto 2021, sono stati stanziati, dopo l’approvazione del Governo e del Parlamento, ma non possono essere usati perché gli uffici preposti e quelli ministeriali non hanno completato l’iter attuativo". A denunciarlo è Eugenio Filograna, presidente del movimento Autonomi e Partite Iva.

"Carte, scartoffie, timbri e firme, pressoché inutili, che ritardano l’uso della liquidità erogata ma in sosta tecnica, spesso per anni o secoli. Tutto in barba a milioni di autonomi e partite iva che da oltre un anno stanno pagando un prezzo salatissimo per colpa di scelte scellerate di chi all'inizio dell'emergenza sanitaria non ha pensato a mettere in sicurezza chi come gli Autonomi produce il Pil reale, ma ha preferito studiare nuove alchimie fiscali come il redditometro per aumentare le tasse e avviare la solita caccia alle streghe contro i presunti evasori", afferma Filograna.

"La politica ha il dovere di dare risposte ai cittadini e di assumersi le proprie responsabilità di fronte alle inefficienze di un sistema burocratico che ha messo in ginocchio le imprese e i lavoratori autonomi. Fino a quando Noi Autonomi e Partite Iva dovremo ragliare come asini, aspettando che qualcuno si decida a mettere firme e timbri sulle leggi che aspettano di mettere in movimento il denaro stanziato? Questi soldi servono al cittadino e ci sono cinque milioni di Autonomi e Partite Iva con venti milioni di dipendenti al seguito che attendono giustizia", conclude il presidente Filograna.