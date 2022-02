"In Italia le misure introdotte per contrastare i rincari sono state molto forti, pari allo 0,8% del Pil, così come in Francia, mentre la Germania si trova su livelli più bassi. In posizione intermedia ci sono Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi. Ma è chiaro che questa situazione avrà un effetto restrittivo".

Lo ha detto il direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica di Milano, Carlo Cottarelli, oggi su La Stampa.

"Non c’è molto che si possa fare nell’immediato - spiega l'economista -, tranne portare al massimo l’estrazione dai nostri pozzi e riaccendere le centrali a carbone: non è piacevole ma nell’emergenza può essere accettabile. E poi si può cercare di rafforzare i flussi dei gasdotti che arrivano dal Sud. Ma stiamo parlando di 28 miliardi di metri cubi, non sono certo facili da trovare".

"Se le sanzioni vogliono essere usate seriamente - aggiunge Cottarelli - mi sembra difficile non bloccare il gas, siamo la principale fonte di valuta estera per la Russia, non è che possiamo pensare di danneggiarla fermando gli acquisti di bambole matrioska. È inutile girarci intorno, siamo di fronte a una scelta politica importante, senza intervenire sul gas qualsiasi altra operazione diventa un po’ più debole".

Infine, sulla scelta di non proseguire più sul nucleare, Cottarelli dice: "Credo che rinunciare sia stato uno sbaglio, soprattutto fermare la ricerca che negli altri Paesi è andata avanti. Ma vale lo stesso per il gasdotto Tap, che è stato contestato a lungo, per le energie rinnovabili frenate dalla burocrazia, per tutti i paletti che sono stati messi al fotovoltaico. Decidiamoci, se vogliamo andare tutti a piedi siamo liberissimi di farlo".