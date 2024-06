Si è svolta oggi a Pisa, a cura di Confapi Pisa e del Tirreno, la sesta tappa del Roadshow organizzato da Confapi e SIMEST Spa, nelle sale della camera di Commercio Toscana Nord Ovest che ha compartecipato all'iniziativa.

Il Roadshow, partito da Napoli nel febbraio 2024, tra le sue diverse tappe nazionali vede Pisa come unica tappa Toscana: l'incontro costituisce un punto di riferimento per tutte le aziende toscane desiderose di esplorare nuove opportunità oltre i confini nazionali. Tra il pubblico, imprenditori ma anche dottori Commercialisti il cui Ordine ha accreditato l'evento.

"Siamo molto contenti che il Roadshow abbia toccato la Toscana e Pisa in particolare" afferma Luigi Pino, Presidente Confapi Toscana "questa iniziativa dal respiro nazionale e internazionale è un'ottima opportunità per le aziende del territorio e il fatto che la sala fosse completamente piena è la conferma che gli imprenditori hanno apprezzato. Dai dati emerge che l'export nazionale sia rimasto stabile, con un leggero aumento per quanto riguarda la Toscana, mentre invece a Pisa si registra, in controtendenza, un calo. E' quindi importante tenere sempre viva l'attenzione su questa tematica e attraverso questo convegno abbiamo cercato di offrire agli associati tutte le informazioni necessarie per conoscere gli strumenti Simest per crescere e espandersi anche all'estero oppure - per chi all'estero è già presente - per trovare nuovi mercati".

Entusiasmo anche nelle parole del padrone di casa, il Presidente della Commercio Toscana Nord Ovest Valter Tamburini "L'ente camerale ha scelto di compartecipare questa iniziativa perché ne abbiamo apprezzato il valore: per le aziende del territorio, è importante conoscere gli strumenti che hanno a disposizione per crescere. Un evento di questo tipo dà la possibilità agli imprenditori di fare domande e sciogliere i propri dubbi per fare scelte più consapevoli".



Presente tra i relatori a portare il proprio saluto istituzionale, Andrea Paparo, Direttore di Confapi nazionale per i rapporti con i territori e le reti associative, che afferma "Attraverso l'organizzazione e la partecipazione attiva a questi seminari Confapi dà un segnale concreto e tangibile della sua vicinanza al mondo produttivo con l'obiettivo di rendere le imprese più competitive e più presenti sui mercati esteri. La semplificazione delle procedure e l'internazionalizzazione sono i temi su cui l'associazione intende incidere per aiutare sempre più le imprese che intendono crescere nella competizione globale."

Esperti del settore, come Francesca Alicata, responsabile delle relazioni esterne di Simest, hanno condiviso preziose informazioni e best practice per affrontare efficacemente il processo di internazionalizzazione. Sono stati trattati essenziali come l'individuazione dei mercati target, la pianificazione di strategie d'ingresso efficaci e la promozione del business in modo innovativo. Inoltre, sono state presentate testimonianze di imprese che hanno saputo affrontare le sfide e cogliere le opportunità dell'internazionalizzazione con successo.

Anche l'Ordine dei Commercialisti ha dato il proprio contributo con un intervento di Marcello Marzano e portando i propri saluti con Mario De Luca, rispettivamente Presidente e Consigliere delegato della Commissione Finanza e Impresa dell'Ordine di Pisa.

Il seminario ha visto anche la testimonianza di due aziende Confapi, che hanno raccontato la loro esperienza nell'utilizzo degli strumenti di finanza agevolata SIMEST a supporto dei loro processi di internazionalizzazione. A raccontare la loro storia sono stati Donatella Giorgi - Presidente Confapi Donne Pisa e del Tirreno, per Castellani.it s.r.l, e Sauro Castagnoli - Presidente UnionMeccanica Firenze, per Castagnoli Viterie s.r.l.

Al termine della presentazione, i partecipanti hanno avuto la possibilità di confrontarsi ponendo le varie domande agli esperti del settore e, a seguire, hanno partecipato ad un aperitivo organizzato dall'Associazione per favorire conoscenza e network tra i presenti.