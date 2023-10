L'economia del Regno Unito ha mostrato una modesta ripresa nel mese di agosto, con il settore dei servizi, preponderante, che ha compensato la debolezza del settore edilizio.

Il prodotto interno lordo (PIL) è cresciuto dello 0,2%, in linea con le previsioni degli esperti economici. Il settore dei servizi ha registrato una crescita dello 0,4%.

La produzione, invece, è ha fatto segnare un calo dello 0,8%, mentre il settore edilizio si è contratto dello 0,5%.

Secondo gli analisti, tali dati confermano un quadro economico in cui la crescita sta rallentando, anche per via dell'aumento significativo degli oneri finanziari.