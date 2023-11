"Outlook da negativo a stabile e conferma del rating Baa3. Con esplicito riferimento all'azione positiva del governo. Il giudizio tecnico di Moody's certifica che il Paese procede nella giusta direzione grazie ai provvedimenti di politica economica del centrodestra".

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio. "Un risultato eccellente, nonostante lo scenario condizionato da forti criticità. Segno che il governo sta lavorando al meglio e in un'ottica di medio-lungo periodo per rendere strutturale la crescita, con un impegno e una competenza che ci gratifica vengano riconosciuti anche a livello internazionale", conclude.