“Dal rapporto presentato oggi emerge chiaro il ruolo centrale che la filiera agroalimentare rappresenta per il nostro Paese ma anche tutte le preoccupazioni che attanagliano il settore di fronte alla forte crescita dei costi di produzione, all’instabilità dei prezzi, alle difficoltà di reperimento di forza lavoro. Il Governo ha messo in campo diversi strumenti per sostenere le imprese. Ma mi si lasci dire che senza il coraggio e la forza degli imprenditori non sarebbe stato possibile tracciare la traiettoria di dati positivi e incoraggianti che rileviamo oggi”. Così il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava alla presentazione del terzo rapporto AGRIcoltura100. “Rivolgo, pertanto, i miei complimenti alle imprese premiate oggi. Fare sostenibilità significa sposare una visione in cui il progresso tecnologico è vettore per la crescita economica e la tutela dell’ambiente. Innovazione e sostenibilità sono la chiave per affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e della crisi energetica. Ed è in questa direzione che va la strategia del Governo, le misure del PNRR e tutto il tema delle semplificazioni introdotte nell’ultimo semestre e su cui ci stiamo spendendo per accompagnare le imprese in questo delicato momento di transizione”.