Intervenendo in conferenza stampa il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha dichiarato in merito al Pnrr: "Superata la fase della progettazione e delle gare di appalto, ci troviamo nella realizzazione di tutti gli interventi". Questo elemento, evidenzia Fitto, "inciderà positivamente sui numeri complessivi della spesa". Con la Commissione Europea, ribadisce il ministro, il "clima di lavoro è molto positivo e costruttivo".