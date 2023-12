Nonostante il rallentamento dell’economia registrato in questi ultimi sei mesi a seguito di una congiuntura internazionale molto difficile, il nostro Paese ha superato meglio dei suoi principali competitor europei gli effetti negativi provocati dalla crisi pandemica, dal caro energia e dalla crescita esponenziale registrata dai tassi di interesse in questo ultimo anno e mezzo. Ad affermarlo è l’Ufficio studi della Confederazione generale italiana dell’artigianato (Cgia) di Mestre. I dati mostrano come tra il 2019 (anno pre-Covid) e il 2023, l’Italia abbia segnato una variazione del Prodotto interno lordo del +3 per cento, contro il +2,3 della Spagna, il +1,8 della Francia e il +0,7 della Germania.

Un trend positivo che nello scorso mese di ottobre ha spinto il tasso di occupazione a toccare il 61,8 per cento. Grazie a ciò, in Italia contiamo quasi 23,7 milioni di addetti, un record mai raggiunto in precedenza. Certo – aggiunge la Cgia di Mestre – i problemi non mancano e le difficoltà che da decenni assillano il nostro Paese sono sempre all’ordine del giorno.

A livello territoriale, la Regione che meglio delle altre ha superato le crisi che si sono abbattute nel Paese in questi ultimi quattro anni è stata la Lombardia che, rispetto al 2019, è cresciuta del 5,3 per cento, ha osservato ancora la Cgia di Mestre. Seguono poi l’Emilia Romagna con il +4,9 per cento, la Puglia con il +3,9, il Friuli Venezia Giulia con il +3,5, il Trentino Alto Adige con il +3,4 e il Veneto con il +3,3. Delle 20 regioni presenti in Italia solo la Liguria e la Toscana non hanno ancora recuperato il terreno perso con il Covid e le crisi successive.