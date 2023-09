Intesa Sanpaolo e Talent Garden insieme per dare vita ad un nuovo capitolo di crescita e sviluppo nel Mezzogiorno d'Italia. Giovedì 5 ottobre, a Napoli, presso le Gallerie D’Italia (Via Toledo 177), si inaugura il polo di innovazione che mira a valorizzare il talento locale e a rafforzare l'ecosistema imprenditoriale nel Sud Italia. Il nuovo hub sarà un catalizzatore per professionisti, startup, aziende e imprenditori, offrendo un ambiente innovativo che unisce formazione, digitalizzazione e networking, all’interno di un contesto vivo e stimolante che fonde la creatività e l’energia del capoluogo partenopeo con l’expertise internazionale di Talent Garden.

Ad aprire la mattinata, alle ore 10, i saluti istituzionali del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell’Assessore regionale con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup Valeria Fascione.

Interverranno:

• Paola Angeletti, Chief Operating Officer Intesa Sanpaolo

• Luca D’Agnese, Direttore Policy, Valutazione e Advisory CDP

• Livio Gigliuto, Presidente Esecutivo Istituto Piepoli

• Lorenzo Maternini, CEO Talent Garden Med

• Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia Intesa Sanpaolo

• Massimo Proverbio, Chief Data, A.I., Innovation and Technology Officer Intesa Sanpaolo

• Giorgio Ventre, Direttore Scientifico Apple Developer Academy, Università degli Studi di Napoli Federico II

A seguire ci sarà l’inaugurazione ufficiale e il tour del nuovo hub Talent Garden (accesso da via S. Giacomo, 43).