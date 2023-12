Per il natale 2023 gli italiani hanno speso complessivamente 22,8 miliardi di euro, con una spesa in crescita del +14,8% rispetto allo scorso anno. E' quanto rilevato dal Codacons, che ha messo a confronto i costi per queste festività sostenuti dalle famiglie per alimentari, viaggi, regali e ristorazione.

Complessivamente le famiglie hanno speso +2,95 miliardi di euro rispetto lo scorso anno. Il dato evidezia come la spesa per alimentari, regali, viaggi e ristoranti, si attesta a una media di 884 euro a nucleo, contro i 770 del 2022, +114 euro a famiglia.