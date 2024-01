Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G., Goldman Sachs Bank Europe SE e J.P. Morgan AG il mandato per un’emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark BTP a 7 anni – scadenza 15 febbraio 2031 – e di una riapertura per un importo non superiore a 5 miliardi di euro (no grow) del BTP a 30 anni – scadenza 1° ottobre 2053 e cedola 4,50% (ISIN IT0005534141).

La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

Si informa inoltre che le aste di BTP a 7 anni e dei BTP con scadenza superiore ai 10 anni previste per l’11 gennaio 2024 non avranno luogo.

Lo comunica il Mef in una nota.