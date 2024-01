Il Presidente di Finlombarda, Andrea Mascetti, ha illustrato oggi alla stampa i risultati di Finlombarda per il 2023 nelle attività di concessione finanziamenti e offerta di servizi alle imprese lombarde.

Con un capitale sociale di 211 milioni di euro, Finlombarda ha erogato credito con risorse proprie nel quinquennio 2019 - 2023 per 806,1 milioni di euro (dei quali ca. 170 milioni di euro nel solo 2023).

Nell'ambito dei 'Prodotti Agevolati', Finlombarda ha affiancato Regione Lombardia nella gestione di nove strumenti finanziari per la ricerca e sviluppo, lo sviluppo internazionale e l'attrazione degli investimenti, l'accesso al capitale di rischio, l'efficientamento energetico degli impianti produttivi, lo sviluppo aziendale e l'avvio di impresa, il microcredito, il rafforzamento delle filiere produttive e la transizione verso modelli innovativi e sostenibili, che prevedono uno stanziamento di 400 milioni su un miliardo di euro complessivi per la competitività nel settennio 2021-2027.

Sul fronte dei 'Prodotti di Intermediazione' finanziati con provvista propria, oltre a consolidare strumenti come i finanziamenti in pool (Syndicated loans), finanziamenti chirografari o ipotecari (Plain Vanilla) e Minibond, nel 2023 sono state introdotte nuove iniziative, tra cui Crowdfunding Minibond per i piani di investimento aziendali anche di importo contenuto e Re-Impresa a supporto delle imprese in temporaneo periodo di crisi, e sarà attivato nel corso di quest'anno un basket bond per le filiere lombarde.

In ambito 'Servizi per le imprese', Finlombarda ha fornito consulenza a assistenza gratuite alle Pmi su innovazione e sostenibilità attraverso i progetti Simpler e Open Innovation Lombardia, veicolando oltre 500 proposte di collaborazione internazionale, supportando più di 50 progetti di innovazione a impatto sociale e 96 challenge di impresa nazionali e internazionali dal 2020, organizzando 102 incontri B2b. L'iniziativa "Investor days" che si è tenuta quest'anno ha coinvolto oltre 120 start-up e Pmi innovative, 60 investitori e 6 'corporate', promuovendo collaborazioni e investimenti.

Il Presidente Mascetti ha sottolineato la collaborazione con stakeholder chiave del territorio, incluse la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo e Anci Lombardia.

Finlombarda continua ad essere attiva nei dibattiti sui temi economico-finanziari, aderendo a organizzazioni e associazioni nazionali ed europee per fornire il proprio contributo alla finanza sostenibile, all'innovazione e al progresso economico della regione.

"Se il 2023 è stato un anno di risultati positivi che confermano l'efficacia delle strategie e dei risultati raggiunti. Guardando al futuro, per il 2024 si prospettano ulteriori sfide per il tessuto imprenditoriale della Lombardia, improntate principalmente alla sostenibilità in tutte le sue dimensioni. Noi continueremo ad essere al fianco delle aziende sostenendone la capacità innovativa e di resilienza", ha commentato il Presidente Mascetti.