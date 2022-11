Non è da sottovalutare il pericolo che possa scattare la speculazione dei mercati. Lo ha affermato il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, in un seminario dell'Abi a Firenze. "Il 2023 oggi è da vedersi in salita: la guerra non è conclusa e quindi di conseguenza tanti problemi sono irrisolti", ha aggiunto.