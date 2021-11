“La legge di Bilancio deve collocarsi dentro un’idea di riforme del Paese, che combatta quelle diseguaglianze che in questi anni si sono determinate in modo molto pesante”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil ad Ancona.

Secondo Landini "gli otto miliardi previsti in manovra per il taglio delle tasse dovranno essere destinati a lavoratori dipendenti e pensionati. È il momento di fare questa scelta vista la crescita dei prezzi e l'abbassamento delle pensioni e dei salari in questi anni".