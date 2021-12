"Oggi Berlusconi dalle colonne di Milano Finanza, nel corso di un’intervista, ha sottolineato che in Italia il risparmio è una ricchezza e che bisognerebbe convogliarlo, attraverso incentivi fiscali, nella ripresa e nella crescita. Bene! È esattamente quello che chiediamo in un emendamento, a mia prima firma, alla legge di Bilancio. Forza Italia, quindi, dopo le parole del suo presidente sostenga la nostra proposta. Sarebbe un successo significativo per questa legge di Bilancio, che finora non brilla per sostegno alla crescita e allo sviluppo”. Lo dichiara Andrea De Bertoldi, senatore di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Finanze e Tesoro.