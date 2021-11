"Alla luce delle verifiche sugli esiti di questa prima fase di mobilitazione e delle risposte che potranno arrivare dal governo, l'Assemblea generale dà mandato alla segreteria nazionale, in ogni caso, di valutare e prevedere ulteriori mobilitazioni senza escludere iniziative e forme di lotta di carattere generale". Lo si legge in una nota diffusa dalla Cgil in merito alle misure contenute nella legge di bilancio.