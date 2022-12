"Cosa manca in questa legge di bilancio? Manca completamente il tema del lavoro. Avevamo chiesto un intervento forte, un intervento shock, il taglio contributivo del cuneo fiscale. Ma perché semplificarlo? Abbiamo quattro fattori produttivi nelle nostre imprese: materie prime, energia e non le governiamo. Siamo un Paese conservatore. Capitale e costo del lavoro: solo su quello possiamo intervenire ed è doveroso farlo per mettere soldi in tasca agli italiani a basso reddito che stanno soffrendo". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi parlando a Catania in occasione di un incontro organizzato da Confindustria Catania. "La nostra proposta - ha aggiunto Bonomi - era una mensilità in più: si doveva e si poteva fare, strutturale e per tutta la durata dell'impiego. Si dice che le risorse non ci sono. Le risorse ci sono se si vogliono trovare. E noi le abbiamo anche indicate nella riconfigurazione della spesa pubblica al 4-5%".