“La vicenda relativa al futuro dei lavoratori di Logista ha vissuto una giornata positiva, anche grazie ai proficui sforzi compiuti dagli enti locali. Il Tavolo odierno, al quale ho partecipato in veste di uditore, ha infatti raggiunto l’obiettivo di riportare l’iter all’interno di quanto previsto dai Patti per il lavoro regionale e metropolitano. Il rinvio della chiusura del magazzino, inizialmente prevista per la fine del mese, rappresenta un buon punto di partenza a cui però dovranno fare seguito risultati da raggiungere in sede di trattative sindacali: soluzioni positive per la salvaguardia dei lavoratori da individuare entro il 31 ottobre, in modo da evitare la possibilità di effettuare licenziamenti.

Continuerò a seguire la vicenda, insieme al gruppo parlamentare del Pd e informandone il Governo, nel Tavolo metropolitano di salvaguardia, consapevole di come occorrerà verificare passo dopo passo gli sviluppi della trattativa sindacale”.



Così Francesco Critelli, eletto nel collegio di San Giovanni in Persiceto (Bo).