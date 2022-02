"Stiamo lavorando al nuovo intervento, oltre che gestire la situazione attuale che è difficilissima per molte nostre imprese e ne siamo consapevoli, dobbiamo pensare al futuro per evitare il rischio che queste situazioni si verifichino negli anni e inverni prossimi".

Sono le parole del Ministro dell'Economia, Daniele Franco, in conferenza stampa, sul tema bollette.

"Confermo che presenteremo l’intervento la settimana prossima. Siamo intervenuti in modo crescente negli ultimi trimestri con 1,2 miliardi, poi 3,5, poi 5,5 in questo trimestre sia sul gas che sull’elettricità, soprattutto sulle famiglie, ma anche, in maniera crescente nell’ultimo intervento, sulle imprese - ha sottolineato il Ministro. E' evidente che data la dimensione dei rincari questi interventi non annullano l’impatto degli aumenti, noi cerchiamo di smussare questo impatto per evitare che le famiglie subiscano una perdita di potere d’acquisto, soprattutto quelle con reddito più basso, e che le imprese subiscano una perdita di redditività rispetto alle altre" ha concluso Franco.