L'apertura di una indagine da parte dell'Ue sulle tariffe aeree è un fatto di portata storica che apprezziamo con grande soddisfazione. Lo afferma Assoutenti, commentando il faro della Commissione Europea sulle compagnie aeree.

"Finalmente dall'Ue si assiste ad un gesto concreto e immediato a tutela dei viaggiatori – spiega il presidente Furio Truzzi – Una decisione quella della Commissione che arriva su impulso dell'Italia, considerato che proprio Assoutenti la scorsa estate sollevò il problema del caro-voli e degli algoritmi speculativi, presentando un dettagliato report che dimostrava come viaggiare in aereo durante il periodo estivo fosse in Italia un vero e proprio salasso, a causa di tariffe del tutto fuori controllo".

"Ora però dalle parole bisogna passare ai fatti: ci attendiamo dall'Ue sanzioni esemplari verso le compagnie aeree scorrette che hanno adottato strumenti tesi a speculare sui viaggiatori aumentando in modo artificioso le tariffe del comparto" – conclude Truzzi.