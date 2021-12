"Abbiamo 700 mila rapporti di lavoro in più, ma si tratta di una nuova occupazione trainata dal lavoro a termine. Sono fattori incoraggianti, ma senza la piena sostenibilità del futuro sistema pensionistico". Lo afferma Pasquale Tridico, presidente dell’INPS, a 24Mattino su Radio24. Secondo Tridico “mancano dieci milioni di lavoratori tra scoraggiati e inattivi, soprattutto al sud. C’è una fascia di economia nera da nord a sud".

Sul reddito di cittadinanza “ci sono dei dati gravi sulle truffe, parliamo dell'1% della misura. Vanno contrastate come tutte le truffe, per esempio 3000 aziende bloccate per false cassa integrazione", aggiunge il manager.